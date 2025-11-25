İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık etmekle suçlanan ve POS cihazlarını amacı dışında kullanılarak tefecilik yaptıkları iddia edilen 26 şüpheli yakalandı.
- İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa