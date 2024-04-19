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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

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Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen 'MAHZEN-29' operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, silah kanununa muhalefet gibi suçlardan arananlar bulunuyor. Adli işlemler başlatıldı.

İstanbul'un Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-29" operasyonlarında 32 kişi gözaltına alındı. Kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Silah Kanuna'na muhalefet, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalanarak, adli işlemlere başlanıldı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kağıthane Esenyurt Beşiktaş İstanbul Avcılar Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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