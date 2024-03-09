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İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları ile Organize Suç Örgütü çökertildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-7' Operasyonları sonucunda, elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İstanbul Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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