İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-7' Operasyonları ile Organize Suç Örgütü çökertildi
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-7' Operasyonları sonucunda, elebaşılığını 'Memocan' lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. - ANKARA