Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da dünyaca ünlü markaların sahte ürünleri ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda dünyaca ünlü markaların sahte çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve ürünlerin sahte olup olmadığına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 12 adrese gerçekleştirilen operasyonda piyasa değerleri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan dünyaca ünlü markaların adını taşıyan çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan 10 bin 103 tane ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ürünlerin sahte olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yaz mevsimi ve turizm sezonunda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu anlaşılan güneş gözlüğü, kol saatleri, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan yüklü miktarda ürünün piyasaya sürüleceği istihbaratı alındı.

6 satış ofisi ve 6 depoya eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığı bilgisini elde eden polisler, operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen adreslere 24 Temmuz Çarşamba günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 satış ofisi ve 6 depoda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ya da sahte olduğu değerlendirilen, dünyaca ünlü markaların adını taşıyan çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan 10 bin 103 ürün ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar

Kaçak ya da sahte olduğu olmadığı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek olan ürünlerin piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu açıklandı. Yakalanan şüphelilerin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Fatih 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title