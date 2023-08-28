İstanbul'da düğün magandaları trafiği felç etti

İSTANBUL'da düğün eğlencesine çıkan magandaların kimi, çakarlı araçlarla düğün konvoyu oluşturup trafiği durdurdu kimileri de Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde yan yolu kapatıp davul zurna eşliğinde halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen düğün magandaları yine iş başındaydı. Haftasonu düğün konvoyları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı düğün konvoyları yavaş ilerleyerek ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı düğün konvoylarında bulunan çakarlı araçlar dikkat çekti. Küçükçekmece'de D-100 Karayolu Beşyol Mevkii'nde trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davuz zurna eşliğinde halay çekti.

ÇAKARLI ARAÇLARLA TRAFİĞİ YAVAŞLATTILAR

Ümraniye'de ise, aralarında çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyu TEM Otoyolu'nda trafiği yavaşlatarak yoğunluğa neden oldu. Oluşan trafiğe tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.