İstanbul'da Düğün Çıkışı Kavga: İki Grup Birbirine Girdi
İstanbul Arnavutköy'de bir düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay, düğün salonu çıkışında meydana geldi ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de düğün sonrası iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu çıkışında gerçekleşti. İddiaya göre düğün esnasında tartışan iki grup düğün çıkışında kavga etti. Birbirine tekme, yumruk, sopalarla saldıran kişiler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısların birbirine acımasızca saldırdığı çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
