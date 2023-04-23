İstanbul'da 'drift' ve 'patinaj' terörü kamerada: Magandaya ceza yağdı

Kadıköy'de kavşakta "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren maganda sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 20 bin lira idari para cezası uygulandı. Trafiği tehlikeye düşüren diğer bir sürücüye ise adli işlem yapıldı.

Kadıköy Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kalamış Park önünde dün meydana gelen olayda, otomobilli bir maganda kavşakta "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

Hem drift yapan hem görüntüleyen yakalandı

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye polis sürücünün 34 FAV 098 plakalı otomobili kullandığını tespit etti. Drift yapan sürücünün Mertcan S. olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmaları derinleştiren sivil trafik polisi, seyir halindeyken cep telefonuyla sürücüyü görüntüleyerek trafiği tehlikeye düşüren bir diğer sürücünün ise Cem G. olduğunu tespit etti.

Magandaya 20 bin lira ceza kesildi

Sivil trafik polisi tarafından yakalanan Mertcan S.'ye "Drift yapmak" maddesinden 20 bin 342 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca magandanın sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan trafiği tehlikeye düşüren diğer sürücü Cem G.'ye ise "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapıldı. - İSTANBUL