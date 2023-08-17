İstanbul'da Döviz Bozdurmak İçin Gelenlere El Çabukluğuyla Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da döviz bozdurmak için gelen kişilerin paralarını çalan Hadi G. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları da tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İSTANBUL'da döviz bozdurmak için girdiği işyerlerinde el çabukluğu ile para çalan Hadi G.(66) yakalandı. Toplam 14 bin 460 dolar çaldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde döviz bozdurmak için gelen bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü.

Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Hadi G.?yi gözaltına aldı. Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.