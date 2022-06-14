İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 36 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 8 ilde, kendisini hakim, savcı ve başkomiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde, kendisini hakim, savcı ve başkomiser olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde kendini hakim, savcı, başkomiser olarak tanıtarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen 46 şüpheli tespit edildi. İhbar ve teknik takip sonucu belirlenen şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı yakalandı. 3 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. AA / İrem Demir - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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