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İstanbul'da Dolandırıcılık Olayı: 1.5 Milyon Lira Ziynet Eşyası ve 240 Bin Lira Kayıp

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İstanbul Güngören'de 62 yaşındaki bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı ve yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile 240 bin lirasını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da kendisini arayan telefon dolandırıcılarının "banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi" yalanına inanan kişi, yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve 240 bin lirasını kaptırdı.

Olay, Güngören'de 16 Aralık Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki M.B., kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Telefon dolandırıcı M.B'den banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve bu nedenle evdeki tüm altınla parasını kendilerine vermesini istedi. Buna inanan M.B. önce evdeki yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüpheliye elden teslim etti ardından hesabındaki 240 bin lirasını da şüphelilerin IBAN numarasına attı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.B. polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gönderildiği hesap bilgileri üzerinden, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeye giderek toplandıkları da tespit edildi. O anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.Ö.(44), M.C.K.(28), ve U.G.(48) polis ekipleri tarafından bir başka kafede yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de 69 yaşındaki adamı dolandırmışlar

Aynı şüphelilerin 19 Aralık Perşembe günü Mersin'de telefonla aradıkları 69 yaşındaki M.A.'yı da aynı yöntemle dolandırdıkları öğrenildi. M.A.'nın 95 bin lira parasını dolandırıcılara kaptırdığı tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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