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İstanbul'da Dolandırıcılara Büyük Darbe: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılara Büyük Darbe: İki Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan Y.A. ve R.S. yakalandı. Her iki şüpheli de birçok suçtan aranan kişiler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

İstanbul'da vatandaşları araç kiralama yöntemiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda 69 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. ile 90 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri "nitelikli dolandırıcılık" suçu ile ilgili olarak, vatandaşların araç kiralama yöntemiyle dolandırılmalarının önüne geçilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Mağdurların kendilerine verilen banka hesabına para gönderdiği, toplanan paraların 'hesapçı' diye tabir edilen şahısların verdikleri banka kartı ve mobil bankacılık bilgileriyle "aracı" diye tabir edilen şüphelilere gönderildiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 69 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.(35) ile 90 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S.'yi(35) yakalayarak gözaltına aldı. 5 vatandaşın da aynı şüpheliler tarafından aynı yöntemle dolandırıldığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık istanbul Politika 3-sayfa Hukuk

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