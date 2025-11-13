İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı ve Yeni Görüntüler

İstanbul Kağıthane'de 6 katlı binanın ikinci katında meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan doğal gaz patlamasının şiddeti gün ağarınca ortaya çıkarken, vatandaşlar yaşanan korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 6 katlı binanın 2. katındaki dairede doğal gaz patlama sonrası yangın çıkmış, patlamanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken bina parçaları çevrede bulunan otomobillere de zarar vererek ve sokağa dağılmıştı. Patlama yaşanan evin sahibi olduğu iddia edilen ve Iraklı asıllı bir kişi ise patlama sebebiyle yaralanmıştı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı, yangın ise 1 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürülmüştü.

Patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin yaralandığı ve ortalığı savaş alanına çeviren patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın büyük bir gürültüyle gerçekleştiği duyulurken, ortalığın ise patlama nedeniyle bir anlık aydınlandığı görülüyor. Öte yandan patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Görüntülerde dairenin duvarının tamamen yıkıldığı, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği görülüyor.

"Bomba patlamış gibi bir ses geldi"

Patlamanın olduğu binanın karşısındaki apartmanda oturan vatandaş, "Eve geldim. Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Dışarı çıktım. Ayağımı cam kesti. Doğal gaz patlamış. Herkes ağlıyordu. Alevler yükselmişti. Çok şiddetliydi. Allahtan çocuklar yoktu. Burada normalde çocuklar top oynardı. Bir tane yaralı vardı. Sallandık. Uçak düştü diye düşündük. Evde 3 kişi kalıyormuş. Ama o sırada bir kişi vardı" dedi.

Dehşet anlarını anlatan çocuk ise, "Anneme deprem olduğunu, bomba düştüğünü söyledim. Ambulans sesi geldi. Çok şiddetliydi. Biz de buraya geldik. Bizim evim camları kırıldı. Babam aracı son anda kurtardı" dedi. - İSTANBUL