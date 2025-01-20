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İstanbul'da Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayan Adam Kayınpederini Vurdu

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İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli şahıs, dini nikahlı eşini bıçaklayarak yaraladıktan sonra kayınpederini silahla vurdu. Eşinin durumu iyi iken kayınpederinin sağlık durumu ağır. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta Gökhan Ö. isimli adam, önce dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı, ardından ise Arnavutköy'de kayınpederini silahla vurarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun ağır olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 05.00 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Novarist isimli sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gökhan Ö.(38) isimli bir şahıs, tartışma sonrasında dini nikahlı eşi Melda Ş.'yi(28) bıçakla yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Gökhan Ö. evden çıktıktan sonra Melda Ş.', polisi arayıp yaralandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Melda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Yerde kanlar içerisinde yatan ve birçok yerinde bıçak kesikleri olan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayınpederini silahla vurdu

Dini nikahlı eşini bıçaklayan Gökhan Ö., ardından ise Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ise kayınpederi Deniz T.'nin(57) evine gitti. Damat, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kayınpederini silahla vurdu. Saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı kayınpeder ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deniz T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Gökhan Ö.'nün ise 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli Gökhan Ö.'yu yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da Dini Nikahlı Eşini Bıçaklayan Adam Kayınpederini Vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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