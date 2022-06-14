İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'nin Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'nin Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, DHKP-C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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