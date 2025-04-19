Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

İstanbul'da Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul merkezli 8 ilde polis ekipleri tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.