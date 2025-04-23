İstanbul'da Deprem Sonrası Parklarda Geceleyen Vatandaşlar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, parklara giderek çadır kurdu. Havanın akşam saatlerinde soğuması ile bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından parklara giden vatandaşlar çadır kurarak geceyi geçiriyor. Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Parkı'na giden vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Parkta geceyi geçiren Vedat Mutlu, "İş yerindeydim. Bir sallantı oldu. Hemen dışarıya koştuk. Açık bir araziye geldik. Ateşimizi yaktık. Vaktin geçmesini bekliyoruz. Arabamızda kalıyoruz. Türkiye olarak geçmiş olsun. İnşallah bir daha yaşamayız" dedi.

Parkta çadır kuran Engin Bozan ise, "Depreme iş yerinde yakalandım. Sultangazi'de oturuyorum. Panik olduk. Çok şiddetliydi. Allah beterinden korusun. Ben de Adıyamanlıyım. Bizler daha büyük bir felaket atlattık çok şükür. Çocuklar çok rahatsız oldu o yüzden bu gece buradayız. Kamp yapacağız. Yemek yapıyoruz. Bu geceyi atlatalım, yarından itibaren evimize geçeriz" dedi.

Çadır kurarak geceyi parkta geçireceğini söyleyen bir başka vatandaş Fatma Nabikoğlu, "Evdeyken yakalandık. Çok şiddetli ve korkutucuydu. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çadır kurduk. Bu duruma hazırlığımızı yapmıştık" diye konuştu. - İSTANBUL