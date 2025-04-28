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İstanbul'da Deprem Günü Kavga Eden İki Aile Barıştı

İstanbul'da Deprem Günü Kavga Eden İki Aile Barıştı
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Başakşehir'de deprem sonrası güvenli alanda kavga eden iki aile, sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayın ardından aracıların yardımıyla barış sağlandı.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde deprem günü, güvenli alan olarak belirlenen bir halı sahada kavga eden iki aile, sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın gündem olması sonrasında iki aile bir araya gelerek barıştı.

İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında panik olan vatandaşlar güvenli olarak belirlenen alanlarda geceyi geçirdi. Başakşehir'de bir halı saha içerisinde geceyi geçiren iki aile bilinmeyen bir nedenle kavga etmiş ve birbirine acımasızca saldırmıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı görülmüştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından aracıların vesile olmasıyla iki aile barıştırıldı. Kavga eden gruplar bir noktada buluşarak tokalaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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