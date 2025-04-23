İstanbul'da Deprem Anında Restoranda Yemek Yiyen Vatandaş Kameraya Yansıdı
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Şişli'deki bir restoranda bir vatandaş, depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. Bu ilginç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Şişli'de bir restoranda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın depreme aldırmadan yemek yemeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Şişli'de bir restoranda depreme yakalanan vatandaşlar da panikle kendileriin dışarıya attı. Bir vatandaş ise deprem esnasında yemek yemeye devam etti. Vatandaşın yemek yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa