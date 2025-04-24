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İstanbul'da Deprem Anı Markette Kamerada

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan müşteriler ve çalışanlar büyük bir panik içinde dışarı çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Markette deprem anı kamerada: Ürünler yere düştü

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan 3 kişi panikle dışarı kaçtı. Raflardaki ürünler de düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Sarsıntıya Sultangazi'deki markette yakalanan iş yeri çalışanları ve müşteriler gürültüyle oradan kaçtı. Kasada duran iş yeri sahibi önündeki kutuya tekme atarak kaçarken, müşteriler de kendilerini dışarı attı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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