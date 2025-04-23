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Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

İstanbul'da Deprem Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul'da Deprem Anı Güvenlik Kamerasında
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin panik anları evlerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde eşyaların ve avizelerin sallandığı, bir çocuğun panikleyerek kaçtığı görüldü.

İstanbul'da evlerde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların, avizelerin sallandığı ve bir çocuğunda panikleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avcılar ve Bakırköy'de evlerde yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların ve avizelerin sallandığı görülüyor. Bir çocuğun da panikleyerek kaçtığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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