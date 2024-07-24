İstanbul'da Deodorant Çalan Hırsız Kamerada

Havaların ısınması hırsızları da etkileri, deodorant seçip çalan şahıs kamerada

İstanbul'da ilginç olay, kokusunu beğendiği deodorant çaldı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'da bulunan bir markete giren şahıs kozmetik reyonundaki deodorantların kokusuna bakıp beğendiğini çaldı. 31 adet deodorant çaldığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hırsızlık anı kamerada.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorant'ı çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.