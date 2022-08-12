İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı genci sırtından bıçaklayıp restorana sığındı Çağlayan'da bir şahıs yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçaklayıp restorana sığındı Yaralandığını anlamayan şahıs elinde dubayla saldırganı kapıda beklerken yere yığıldı Çağlayan'da bir şahıs...

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Tartıştığı genci sırtından bıçaklayıp restorana sığındı

Çağlayan'da bir şahıs yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçaklayıp restorana sığındı

Yaralandığını anlamayan şahıs elinde dubayla saldırganı kapıda beklerken yere yığıldı

İSTANBUL - Çağlayan'da bir şahıs sokakta arkadaşıyla konuşan yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçaklayıp restorana sığındı. Yaralandığını anlamayan şahıs ve arkadaşı elinde dubayla saldırganı kapıda beklerken bir anda yere yığıldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz Nisan ayında saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Vail El Ş., arkadaşıyla cadde üzerinde sohbet etmeye başladı. Bu sırada yanlarına gelen Hamdi Ercan Y. ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Hamdi Ercan Y. yabancı uyruklu Vail El Ş.'yi sırtından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

Bıçaklı saldırgan restorana sığındı, yaralı saldırganı kovaladı

Sırtından yaralanan Vail El Ş. arkadaşıyla birlikte kendisini yaralayan Hamdi Ercan Y.'yi kovaladı. Kaçan Hamdi Ercan Y. bir restorana sığındıktan sonra kapıyı tutup sokakta kendisini bekleyen şahıslara elindeki bıçakla tehditler savurmaya devam etti. Bu sırada şahıslar sokakta geçenlere rağmen, birbirlerine tehditler savuran şahıslar ortalığı birbirine kattı.

Elinde dubayla kapıda kendini bıçaklayanı bekledi

Yaralandığının farkına varmayan Vail El Ş., kapı önünde bulunan dubayı eline alarak kendisini bıçaklayan şahsı kapıda bekledi. Bir süre sonra yaralandığının farkına varan şahıs, yolun karşısına geçerek kendisini yere bıraktı. Bu sırada elinde bıçakla restorana sığınan Hamdi Ercan Y. ise elini kollunu sallayarak sokaktan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Vail El Ş., Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan tutuklandı

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelmeye aldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından emniyette çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Hamdi Ercan Y., olayda kullandığı bıçakla kıskıvrak yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hamdi Ercan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği ve aralarında yaşanan kovalamaca ile birlikte, yaralı şahsın elinde duba ile beklemesi ve saldırganın elini kolunu sallayıp giderken, yaralının ise yere yığıldığı anlar görülüyor.