İstanbul'da Dehşet: 15 Yaşındaki Kıza Ateş Etti İntihar Etti
İstanbul'da bir üniversitede meydana gelen olayda, 15 yaşındaki kızı kafasından vuran Ayberk K., aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili servis edilen fotoğraf kaynaktan iptal edildi.
Bugün saat 00.13'te İstanbul mahreçli servis edilen "Üniversitede 15 yaşındaki kızı kafasından vuran şahıs aynı silahla intihar etti" başlıklı haberimizde Ayberk K.'nın fotoğrafı olarak verilen AW528252_01 kodlu kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa