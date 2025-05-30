İstanbul'da DEAŞ Üyesi 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ Üyesi 2 Zanlı Tutuklandı
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Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin bilgileri doğrultusunda İstanbul'da yakalanan biri Ukrayna uyruklu 2 DEAŞ üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılar, önceki operasyonlarda elde edilen dijital materyallerle bağlantılı olarak tespit edildi.

Alman Dış İstihbarat Servisi BND tarafından verilen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da yakalanan biri Ukrayna uyruklu 2 DEAŞ üyesi tutuklandı.

Alman Dış İstihbarat Servisi Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) tarafından verilen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan biri Ukrayna pasaportlu 2 zanlının İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen terör zanlıları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alman gizli servisinin takibindelerdi

Her iki şüphelinin, Alman Dış İstihbarat Servisi BND ve Alman Asayiş Dairesi BKA tarafından Berlin ve Frankfurt'ta yürütülen bir dizi operasyonda yakalanan biri Makedon kökenli 3 DEAŞ şüphelisinin üzerinden çıkan dijital materyallerinde ve arşiv incelemesinde adları geçtiği anlaşıldı. Biri Makedonya uyruklu 3 DEAŞ mensubundan ele geçen belgeyle birlikte bilgisayar ve cep telefonlarını inceleyen BND birimleri, örgüt fertlerinin dijitallerinde Türkiye'deki 2 şüphelinin izine rastladı. Bilgiler Türk güvenlik ve istihbarat birimleri ile paylaşıldı. Kimlikleri ve yaş profilleri tespit edilen biri Ukrayna pasaportuna sahip 2 DEAŞ üyesi, 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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