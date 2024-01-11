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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güvenlik Yakalama Terör Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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