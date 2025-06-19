İstanbul'da DEAŞ Operasyonunda 3 Tutuklama

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne para aktarılmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suriye çatışma bölgelerinde veya Türkiye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerine yardım etme ve fon toplam faaliyetlerini yürüten, örgüt üyelerine para gönderdiği, kripto paralar üzerinden yurt dışından örgüte aktarılması amacıyla gönderilen paralara aracılık yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da ikamet eden şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, polis ekiplerince 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise firari olduğu öğrenilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.