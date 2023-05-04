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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarı bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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