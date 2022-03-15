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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen polis, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri iddia edilen örgüt üyelerinin yakalanması için operasyon başlattı. Sabaha karşı kentin 7 farklı ilçesinde 11 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ üyeleri, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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