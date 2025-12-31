Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Yalova'daki saldırı sonucu 3 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler de olmak üzere 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Yalova'daki saldırı sonucu 3 polisin şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliler de olmak üzere 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'da gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

29 şüpheli yakalandı

Düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 29 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet Baretta marka tabanca, 1 adet Sig Sauer marka tabanca, 1 adet Canik marka tabanca, 180 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu