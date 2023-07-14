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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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