İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa