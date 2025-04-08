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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 20 Gözaltı

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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 32 kişinin yakalanması hedeflenirken, gözaltına alınanlar arasında vize ihlali bulunanlar da yer aldı. Operasyonda ruhsatsız silah ve büyük miktarda para ele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheler arasında 5'inin vize ihlali yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet boş şarjör, 86 adet fişek, 68 bin 700 Amerikan Doları, 75 bin Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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