İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. 23 yabancı uyruklu şahsa yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, firari 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantı kurdukları belirlenen yabancı uyruklu 23 şüpheliye yönelik soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa