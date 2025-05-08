İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı 16 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişi hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantı kurdukları belirlenen yabancı uyruklu 23 şüpheliye yönelik soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 7 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa