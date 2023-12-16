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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi. Ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Haberler

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