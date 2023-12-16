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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

16 Aralık 2023 23:17 Güncelleme: 23:18 Abone Ol

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 15 kişi tespit edildi. Şu anda 12 şüpheli gözaltında bulunurken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.