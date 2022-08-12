Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelilerin 6 ilçedeki 12 adresine sabah saatlerinde baskın yapan polis, 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi. 3. Sayfa AA / Uğur İslamoğlu İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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