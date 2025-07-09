İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, eylemsel amaçlı bomba yapımı için kullanılan uygulamayı kullanan ve yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı uygulamayı kullanan ve yabancı terörist savaşçı oldukları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı 'ROCKHETCHAT' isimli uygulamayı kullandığı, 2 şüphelinin örgüte ilişkin paylaşılan fotoğraf veya videolarda bulunan şahıslara benzerlik gösterdiği tespit edildi. 7 şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenirken, toplamda tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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