İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı baskınlarda örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali yaptıkları anlaşılan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler, aşırı radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları saptanan 11 DEAŞ kişinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Sabah erken saatlerde özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 11 zanlının yakalandığı belirtildi. Operasyon yapılan adreslerde ayrıca örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu 3 kişi sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon sırasında DEAŞ zanlılarının kaldıkları evlerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

TEM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesine götürüldü.

Zanlıların ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı söylendi. - İSTANBUL