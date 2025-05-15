İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 11 Şüpheli Yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi yakalanırken, vize ihlali tespit edilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı baskınlarda örgüt bağı tespit edilemeyen ve vize ihlali tespit edilen 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa