İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve örgütün sosyal medya hesaplarını yöneten 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul'da, DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan ve örgütün sosyal medya hesaplarını yöneten şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul'da, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantılı, örgütün sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüte ait yayın organlarından tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Öte yandan yakalanan ve emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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