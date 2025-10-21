Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Maddi Destek Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a para transferi yaptığı iddia edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları doğrultusunda gerçekleştirildi.

İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'a maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) radarına takıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yeni bir çalışma yürütüldü.

Söz konusu örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan verilerde, örgüte faaliyet gösterdiği çatışma bölgelere aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize edildiği anlaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda fon sağlamak amacıyla para topladıkları iddia edilen kişilere yönelik "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli tespit edildi. Zanlılar hakkında İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli 7 ilçede 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, faturasız ve reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.