İstanbul'da DEAŞ'a Maddi Destek Sağlayan 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'a maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) radarına takıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa