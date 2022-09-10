Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da dar alan uygulaması: 7 bin 153 kişi sorgulandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da dar alan uygulaması: 7 bin 153 kişi sorgulandı Uygulamalarda 8 kişi gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 7 bin 153 şahsın GBT'sine bakılırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da dar alan uygulaması: 7 bin 153 kişi sorgulandı

Uygulamalarda 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik yapılan "Dar Alan" uygulamasında 7 bin 153 şahsın GBT'sine bakılırken, 8 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri torbacı adı verilen uyuşturucu tacirlerine ve kullananlara yönelik uygulama yaptı. 08- 09 Eylül tarihlerinde Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli'de yapılan dar alan uygulamalarında 7 bin 153 şahsın GBT'sine bakıldı. Uygulamada ayrıca bin 568 araç sorgulanırken, aranan 7 kişi, 12 yoklama kaçağı, 7 kaçak göçmen yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıkan 3 kişiyle, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı. Ehliyetsiz araç kullanan 2 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 790 gram esrar, 498 gram Sentetik kannabinoid, 260 gram eroin, 83 adet ecstasy, 2 adet captagon, 1 adet kurusıkı tabanca, 300 lira para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title