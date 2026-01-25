Şişli'de konteynerde cesedi bulunan kadının Ümraniye'deki komşuları konuştu

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de öldürülerek cesedin taksiyle Şişli'ye taşındığı ortaya çıktı. Khokimova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evin karşı komşusu Behruz Toşbatov, "Dün sabah kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi" dedi.

Olay, 24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilirken; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşıldı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nin (29) ise yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi taksiyle Şişli'ye götürdükleri tespit edildi. Yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

"Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı"

Durdona Khokimova'nın Ümraniye'de öldürüldüğü ev yakından görüntülenirken, ismini vermek istemeyen bir komşu Khokimova'yı yaşadığı adreste daha önce hiç görmediğini dile getirerek, "Bizim hiçbir bilgimiz yoktu, biz de dün gece polisler gelince öğrendik neyin ne olduğunu. Pek tanımıyoruz tabii bilmiyoruz, 10-15 gün oluyormuş geleli. Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı. Herhangi bir ses de duymadık" dedi.

"Dün sabah kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi"

Khokimova'nın karşı komşusu Behruz Toşbatov, olayın öncesinde de yaşanan bir kavgayı duyduğunu söyleyerek, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek'ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım şeklinde konuştu.

"Komşular kavgaya inip polis çağırmak istemiş, şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış"

Bir başka komşu ise yaşanan olaya dair, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL