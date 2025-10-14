İstanbul'da Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Neşe Dökmeci, çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

İstanbul Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun çarptığı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1828. Sokak'ta dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarpmıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürülmüştü. Ağır yaralanan Neşe Dökmeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kadının yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi. İşlemleri biten Neşe Dökmeci'nin cenazesi yakınları tarafından alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
