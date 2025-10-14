İstanbul'da Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun çarptığı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1828. Sokak'ta dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarpmıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürülmüştü. Ağır yaralanan Neşe Dökmeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, genç kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kadının yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi. İşlemleri biten Neşe Dökmeci'nin cenazesi yakınları tarafından alındı. - İSTANBUL