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İstanbul'da Çocuklarının Kedisi Hırsızlıkla Çalındı

İstanbul'da Çocuklarının Kedisi Hırsızlıkla Çalındı
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Arnavutköy'de yaşayan Öztürk Ailesi, dış kapıyı açık unuttukları için 10 ay önce sahiplendikleri kedileri 'Bulut'un hırsızlıkla çalındığını bildirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de dış kapıyı kısa süreliğine açık unutan ailenin 10 ay önce sahiplendikleri kedileri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'de yaşayan Öztürk Ailesi'nin 10 ay önce sahiplendiği kimlik ve çipi bulunan "Bulut" isimli kedileri geçtiğimiz günlerde binaya giren bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, aile polise giderek şikayetçi oldu.

"10 saniyeliğine açıyor, o esnada kediyi alıp kaçıyor"

Yaşananları anlatan Gökhan Öztürk, "Binamıza hırsız giriyor, kapımın önünde bulunan 4 yaşındaki oğlum kapıyı 10 saniyeliğine açıyor, o esnada kediyi alıp kaçıyor. Sokaktada kendisini başka birisi bekliyor ve kediyi alıp uzaklaşıyorlar. Biz herkese sorduk ama kmse tanımıyor. Kedimizi çaldılar, oğlum sürekli ağlıyor. Polise de gittik şikayetçi olduk. 10 ay olmuştu, ailemizden birisi gibiydi artık. Kendim kamera kayıtları topladım, veterinerlere gittim, her yere gittim ama bulamadım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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