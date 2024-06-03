Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da çocuklarının kavgasına karışan anneler birbirlerine tekmelerle saldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul çocukların kavgasına müdahil olan anneler bir birlerine tekme ve değnekle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırdı. Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da çocukların kavgasına müdahil olan anneler, birbirlerine tekme ve değnekle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırdı.

Silivri Alibey Mahallesi'nde çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Makedonya maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Hırvatistan Makedonya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Haziran Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 3-4 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Haziran Pazartesi 2024? #128250 3-4 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor kim kazandı? 3 Haziran Pazartesi Survivor'da kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 3 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title