İstanbul'da işlediği cinayetten 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da yakalanan G.A., İstanbul'da işlediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da işlediği cinayetten 27 yıl hapis cezası alan bir kişi Samsun'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan G.A. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın, İstanbul'da kasten adam öldürme suçundan 25 yıl, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanan hükümlü, Samsun Adliyesine sevk edilerek adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

