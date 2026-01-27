Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla...

Güncelleme:
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan uzuvları kesilmiş haldeki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine dair yürütülen soruşturma sonucunda, iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
