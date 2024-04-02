İstanbul'da çıkan yangınla ilgili 5 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen yangınla ilgili 3 iş yeri yetkilisi, mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti. - ANKARA